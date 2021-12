El palista igualadí Joan Masip, que juga a l’Asisa Borges, es va proclamar subcampió del màsters espanyol de tennis taula en el torneig que va tenir lloc a Priego, prop de Còrdova. Masip pot treure partit d’aquest resultat i ser seleccionat per a l’europeu individual. Així, l’anoienc va caure en la final davant del millor jugador estatal del moment, Álvaro Robles, que actua a la Bundesliga alemanya. Va caure per 3 sets a 0. En les semifinals, però, havia derrotat Carlos Machado, dotze vegades campió d’Espanya absolut, pel mateix resultat.

Les dues edicions d’aquest curs del màsters i el Campionat d’Espanya, que no es van poder fer el 2020 per la pandèmia, atorguen una plaça per ser present al proper Campionat d’Europa. Masip ocupa la primera posició del rànquing i s’ho jugarà tot en les dues properes competicions puntuables.