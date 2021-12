El navassenc Joan Manuel González Pedregà, guanyador en la categoria de quads del Dakar del 2006, torna a aquesta competició enguany com a copilot d’un cotxe en la categoria de clàssics. Serà al costat de José Vidaña i a bord d’un Toyota Land Cruiser, amb el qual intentarà rememorar grans moments en la prova.

De fet, a part de la victòria en quads del 2006, Pedregà també va pujar al podi, en tercera posició, en la del 2010, que ja es va fer en territori sud-americà, i ara afrontarà el seu quart continent, si hi sumem també Europa per les sortides de les curses que arribaven a Àfrica, amb la cursa que tindrà lloc a l’Aràbia Saudita.

Setze anys després de guanyar, Pedregà no anirà sol al Dakar sinó com a líder d’un equip que tindrà tres pilots de moto, Rachid Al·lal Lahadil, Paolo Lucci i Elio Aglioni (Husqvarna), dos de quads, amb Pablo Copetti i Àlex Feliu, i un altre en clàssics, en aquesta ocasió en camions, format per Jordi Celma com a conductor, Xavi Ribas i Jorge Toral.

En declaracions recollides per l’organització, Pedregà explica que «fa poc que vam començar amb el projecte del Dakar Classic. Vam dir que si quedava un volant lliure José Vidaña provaria de fer el Dakar, i així serà. No tenia pensat anar-hi, però vaig acceptar el repte. Han passat molts anys, però estic al dia perquè he assessorat pilots i els he donat assistència».