El Cadí La Seu jugarà la Copa de la Reina (del 24 al 27 de març a València) per tercer cop en les últimes cinc temporades gràcies a l’agònica victòria assolida ahir davant de l’Euskotren després de dues pròrrogues. Les catalanes van sentenciar davant del seu públic en un duel erràtic contra un rival que tenia el mateix objectiu.

Les alt-urgellenques guanyaven de 39-28 a falta de 16 minuts, després d’un segon quart que va servir per esborrar un mal primer parcial. L’equip, tot i la dificultat d’aturar el joc interior i la intensitat de les visitants, semblava que tenia el partit ben encarrilat. Però el braç es va encongir i l’Euskotren, ben guiat per Brown, Cornelius i Madden, va remuntar (47-51 a falta de 3 minuts). Semblava que cap dels dos equips no volia guanyar. El Cadí va empatar a 51 i en la primera pròrroga cada equip només va fer dos punts. En la segona, un triple de Pivec va ser definitiu.