Derrota del Covisa a Ripollet en un partit que va començar amb un clar color local (3-0). El gol de Lavado que va permetre reduir distàncies va canviar el panorama, ja que els manresans es van posar a to i van aconseguir empatar (3-3). L’equip bagenc hauria pogut posar-se davant, però li va faltar punteria en la finalització de les jugades.

En el segon temps, dos xuts llunyans de Porti i Barceló van tornar a donar avantatge als locals, que van incrementar la seva renda favorable amb un contracop ben culminat per Dylan. Quan faltaven 7 minuts per al final, el Covisa es va posar amb joc de 5 (porter-jugador), però aquesta estratègia només li va servir per fer un gol més, el de Manu quan el partit ja s’acabava, i els punts es van quedar a Ripollet.