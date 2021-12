La divuitena edició de la Cursa de la Vida de Manresa s'ha separat en tres modalitats i s'ha traslladat al Parc de l'Agulla en aquesta ocasió per col·laborar amb la marató de TV3. Enguany, tant si es volia córrer, com caminar, com pedalar s'ha pogut col·laborar en la lluita per sanar els trastorns mentals i, en total, hi han participat 376 persones, que col·laboraven amb 12 euros per inscripció cadascuna, 15 si s'hi han apuntat aquest diumenge mateix. Una primera estimacio situa la xifra recollida a l'entorn dels 4.000 euros, que amb seguretat seran més durant les properes setmanes.

Així, amb una temperatura baixa i una boira que no ha permès veure el sol fins al migdia, un total de 77 ciclistes han iniciat una pedalada en dos recorreguts cap a la banda de Sant Fruitós, organitzada per l'Esport Ciclista Manresà. Al parc també hi havia dos recorreguts, un de més curt, per fer-lo caminant i que anava cap a Manresa, que l'han seguit 165 persones i l'altre, una mica més llarg i que es feia corrent, que l'han seguit 134. La xifra global, propera a les 400 persones, ha satisfet l'organitzacio, que completaven el Club Atlètic Manresa, Aigües de Manresa i el Parc de la Sèquia i que coordinava l'agrupació Manresa per la Marató. La matinal també ha coincidit amb la disputa de les curses dels cros escolars d'enguany, que han aplegat els joves competidors dels centres escolars manresans i que en aquesta ocasió no puntuaven per al campionat comarcal del Consell Esportiu del Bages. La seva presència ha contribuït a donar caliu i animació a l'esdeveniment.