El Joventut va sumar ahir la novena victòria en derrotar l’Unicaja per 72-76 en la 14a jornada de la lliga i s’apropa a la Copa del Rei. Els andalusos no van donar el partit per perdut tot i que es van retirar al descans amb un desavantatge de 17 punts (30-47), i van anar retallant distàncies amb dos parcials favorables. Tot i els 17 punts de Brizuela, però, no van poder culminar la remuntada. Pels verd-i-negres, Pau Ribas va ser el màxim anotador, amb 21 punts.

L’Obradoiro va derrotar el Burgos per 101-94, el Fuenlabrada el Lenovo Tenerife per 104-96 i el Saragossa l’Andorra per 83-92.