Els blanc-i-vermells van signar la quarta victòria de l’exercici en golejar el FC les Borges Blanques (4 a 1). El CF Martorell va evidenciar des de l’inici que volia oblidar la derrota encaixada al terreny de joc de la UD Vista Alegre. Dit i fet. Una bona acció individual per la dreta de l’atac dels del Baix Llobregat va habilitar Marc Carbonell per engaltar un magnífic xut creuat des de l’interior de l’àrea de penal que va superar Marc Purroy, el porter de l’equip de la capital de les Garrigues. Encara no s’havien consumit els primers 60 segons i l’equip de Javi Cuesta ja disposava d’avantatge en el marcador.

Aquesta circumstància no va enfonsar el conjunt d’Iván Cristino. Els lleidatans es van refer i van gaudir de la possessió de la pilota durant la resta del primer acte, però no van generar ocasions de gol. Als tres minuts de la represa, un servei de cantonada favorable als amfitrions, el va pentinar un davanter situat al primer pal i Carles Caballería va incrementar l’avantatge dels blanc-i-vermells amb un magnífic xut creuat, quasi ras. Quatre minuts després, Martí Ramos va sentenciar la victòria amb un obús que va entrar per la creueta superior dreta de la porteria de Marc Purroy (3 a 0). La gardela amb què Thomas va minimitzar la diferència (min 76) va rivalitzar en qualitat d’execució amb el gol del mig centre blanc-i-vermell, però no va permetre als lleidatans qüestionar qui seria el guanyador del partit. El segon gol de Marc Carbonell va establir el marcador definitiu.