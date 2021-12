El CF Solsona de David Jaray i Eduard San José no va poder aturar l’allau de joc ofensiu del líder i va cedir a Vilanova i la Geltrú la segona derrota seguida (5 a 0). La dificultat de la visita al terreny de joc de l’equip dirigit per Agustín Isabel era extrema. No endebades, els vilanovins, després d’un decebedor inici de lliga, acumulaven vuit jornades consecutives puntuant, en els quals havien sumat sis victòries. Els escapulats només van poder contenir els embats ofensius dels amfitrions durant divuit minuts. Aleshores, Oriol Codina va avançar el Vilanova CF a l’electrònic. Aquest fet va incentivar encara més el conjunt del Garraf, que volia sentenciar el duel. Els gols d’Alejandro Pascua i Matthew Clewley (minuts 30 i 32) van segellar el setè triomf del líder. Els amfitrions van arrodonir la golejada a l’inici de la represa.