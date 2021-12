El desig i la realitat van agafar camins diferents dissabte a la nit a Voltregà, on el partit entre els locals i l’Igualada Rigat va acabar amb un 5-0 massa contundent pel que es va veure durant bona part de l’enfrontament. L’anhel de jugar la Copa del Rei ara és una mica més complicat però no impossible: la competició es reprendrà el 8 de gener a Les Comes amb el Palafrugell de rival.

Els igualadins van sortir a jugar conscients de la importància dels punts en joc i van tenir diverses ocasions per avançar-se, sobretot un xut de Carol al ferro i una falta directa de Riba que va aturar Estrada. Barceló, aleshores, va demanar un temps mort i el Voltregà va millorar, però el tècnic local va tornar a aturar el joc i el resultat va ser el gol de Serra, que va inaugurar el marcador. Només uns segons més tard, el golejador Arnau Canal va anotar el primer gol del seu compte particular i va situar un 2-0 que, en un tres i no res, complicava la vida als anoiencs. Cesc Fernández va demanar temps mort i la primera part es va evaporar amb una doble ocasió del Voltregà que Deitg va resoldre amb encert. L’Igualada va sortir a la segona part amb ganes de no deixar-se abatre, i Palau va xutar desviat. Però les bones intencions se’n van anar pel forat de l’aigüera quan Cantero va fer una falta dins de l’àrea i Canal va marcar el penal. El Voltregà estava dominant. Fernández va canviar els quatre jugadors de pista i Cervera i Marimon van obligar Estrada a intervenir. Un altre penal i una falta directa, ambdues ben executades per Canal, van liquidar un duel en què l’Igualada va merèixer millor sort.