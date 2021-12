El Barça jugarà contra el Real Madrid en els quarts de final de la Lliga de Campions femenina, segons el sorteig realitzat fa uns minuts Nyon (Suïssa), seu de la UEFA. L'atzar ha volgut emparellar els dos equips de la Lliga Iberdrola, que fa uns dies es van enfrontar en aquesta competició amb victòria blaugrana per 1-3.

Les altres eliminatòries són Bayern Munic-París Saint Germain, Juventus-Olímpic de Lió i Arsenal-Wolfsburg. Els partits d'anada es jugaran els dies 22 i 23 de març i els de tornada els dies 30 i 31 de març.

El vencedor del duel entre dos equips de l'estat espanyol s'enfrontarà en semifinals -i com a local en l'anada- contra el guanyador de l'Arsenal-Wolfsburg. D'aquesta manera, el Barça no es veuria les cares amb els dos difícils equips francesos fins a la final si aconsegueix arribar-hi. La penúltima ronda tindrà lloc els dies 23 i 24 d'abril i 30 d'abril i 1 de maig. La final es disputarà al Juventus Stadium de Torí (Itàlia), el 21 o el 22 de maig, una data encara per concretar.