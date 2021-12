El Monbús CB Igualada va sumar una altra victòria a Les Comes davant del Llucmajor. Els igualadins van dominar des del principi i al descans guanyaven per un còmode 42-24. A la represa, els locals es van relaxar i els visitants amb un gran encert van reduir distàncies fins a tan sols 3 punts. L’equip igualadí es va refer en el darrer període i va tornar a agafar avantatge en el marcador per sumar un altre triomf.