La Pirinaica no va ser capaç de passar de l’empat a zero en el duel que disputava contra el Tibidabo Torre Romeu. Els manresans ja eren coneixedors de la complicada tasca que tenien al davant en enfrontar-se amb el conjunt barceloní, habituat a tallar el joc amb constants interrupcions per evitar que el rival entri en ritme de partit. Un Tibidabo molt defensiu, format amb dues línies de cinc jugadors, impedia que la Pirinaica trobés els espais necessaris per acostar-se perillosament a la porteria de Beas. Quan els jugadors del barri de la Mion superaven la pressió constant dels defensors visitants, aquests paraven ràpidament el joc per tal que els vermells aprofitessin la superioritat. Amb el pas dels minuts, el cos tècnic dels locals va modificar l’esquema i va tractar d’aportar alguna variant que permetés als seus jugadors ser més perillosos en el darrer terç del camp contrari. Un partit molt tàctic sense gaires ocasions de gol, un parell per part de la Pirinaica, que no va estar prou encertada per anotar el gol que trenqués l’empat inicial, cap per part del Tibidabo, preocupat en tot moment per mantenir l’empat i tornar a casa amb un punt a la butxaca.