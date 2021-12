El vot afirmatiu va guanyar ahir de forma aclaparadora el referèndum telemàtic sobre el finançament de l’Espai Barça que el Futbol Club Barcelona va organitzar entre els seus socis. Joan Laporta i la seva junta directiva ja tenen l’aval dels «únics propietaris del club», tal com va afirmar el president de l’entitat, per buscar la manera de pagar la remodelació del Camp Nou, el nou Palau Blaugrana i l’anomenat Campus Barça, amb un cost màxim de 1.500 milions d’euros.

Al llarg del dia, 48.623 socis van votar de forma digital i 42.693 ho van fer a favor del «sí», un percentatge altíssim del 87,8 %. D’aquesta manera, el referèndum va ratificar el vot de confiança que ja va emetre l’assemblea de compromissaris del mes d’octubre passat. El vot contrari va ser de 5.055 socis, i el vot en blanc, de 875. El total d’associats convocats era de 110.159, majors de 18 anys i amb un mínim d’un any d’antiguitat.

«Els socis han dit per on ha d’anar el club, han marcat el rumb que hem de seguir», va dir Laporta després de la lectura dels resultats. «Avui és un dia històric perquè els socis del FC Barcelona han votat massivament a favor de l’Espai Barça», va afegir el president, que va prometre «màxima transparència» i es va mostrar satisfet perquè la jornada viscuda «demostra de nou la vocació democràtica i la fortalesa del model de governança» de l’entitat.

La proposta presentada per la junta directiva pretén reformar el Camp Nou amb 900 milions d’euros, construir un nou Palau Blaugrana amb 420 (incloent el Petit Palau, el Palau de Gel i el pàrquing d’autobusos), fer el Campus Barça (un espai verd i de trobada) per 100, destinar 60 milions a les inversions necessàries per modificar el Pla General Metropolità i destinar 20 milions a pagar l’estadi Johan Cruyff.

Les obres del Camp Nou, que es va inaugurar el 1957, començaran l’estiu vinent, segons els terminis presentats per Laporta, i pretenen deixar l’estadi cobert i amb una capacitat de 105.000 espectadors, la tercera graderia serà nova i simètrica, no com ara, i hi haurà dues anelles de llotges VIP per incrementar els ingressos. Per exigències de la reforma, que ha de dur a terme l’estudi japonès Nikken Sekkei, el primer equip de futbol no podrà actuar durant el curs 2023-24 al Camp Nou, i ho farà en una seu per decidir.