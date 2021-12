La primera pedra del Barça en el camí per revalidar el títol de la Lliga de Campions, un cop superada la fase de grups amb sis victòries en sis partits, serà el Real Madrid, tal i com ho va decidir l’atzar en el sorteig que es va celebrar ahir al migdia a les instal·lacions de la UEFA, a Nyon (Suïssa). Les blaugrana jugaran l’anada a Valdebebas el dimarts 22 de març (21 h) i la tornada al Johan Cruyff (si el club no decideix obrir el Camp Nou per a l’ocasió) el dimecres dia 30 (18.45 h).

L’aparellament, segons va dir l’entrenador del Barça, Jonatan Giráldez, significa «un extra de motivació» perquè «el Madrid és un equip que coneixem» i per «la rivalitat històrica entre els dos clubs». El tècnic va recordar que en el partit que es va celebrar fa dos diumenges en territori blanc, amb triomf blaugrana (1-3), les barcelonistes ho van tenir «complicat, davant d’un equip que venia d’una dinàmica negativa i que amb el canvi d’entrenador ha millorat el seu joc». La temporada passada, en els dos primers duels de la història entre blanques i catalanes, el Barça es va imposar per 0-4 i 4-1. Curiosament, el partit de la segona volta de la Lliga 21-22 també es jugarà el març, el cap de setmana dels dies 12 i 13, en dia i hora encara per decidir.

«Nosaltres afrontem cada partit com si fos l’últim, tant és el rival que hi hagi al davant», va indicar Giráldez, remarcant que sempre saben quin és el pla a seguir: «pressionar a dalt, tenir la iniciativa en el joc, crear opcions de perill, no conformar-se mai amb el resultat i pensar tot el procés que implica jugar bé per tenir més opcions de guanyar».

Alèxia l’encerta

La capitana Alèxia Putellas havia pronosticat que hi hauria Clàssic i va encertar gràcies a les mans innocents de Nadine Kessler, responsable de futbol femení de la UEFA, i Patrizio Panico, una llegenda del futbol italià que va destacar com a davantera, i que exerceix d’amfitriona de la final que es jugarà el 22 o el 23 de maig al Juventus Stadium de Torí.

Les merengues disputen la Lliga de Campions per primer cop i la seva trajectòria és molt més positiva que a la Primera Divisió espanyola, on van tenir un inici erràtic sota la direcció de David Aznar i ara es troben a 22 punts del líder Barça i a 8 de la tercera plaça, l’última que dóna un bitllet per jugar la propera Champions. En la competició europea, però, les madridistes, amb Alberto Toril a la banqueta des de finals de novembre, han donat bones sensacions després d’eliminar el Manchester City en la prèvia i de cedir només davant el París Saint-Germain (4-0 a la capital francesa i 0-2 a Valdebebas). Contra el Kharkiv ucraïnès i el Breidablik islandès va obtenir quatre victòries.

El Barça, per la seva part, que transita per la lliga amb una autoritat incontestable, també ha iniciat la Lliga de Campions en la que defensa el títol golejant els seus rivals: 24 cops ha perforat la porteria rival i només ha encaixat un gol, unes xifres en les que s’hi inclouen les due victòries incontestables contra l’Arsenal (4-1 i 0-4).

Arsenal o Wolsfurg a semifinals

El futbol estrena aquesta temporada una norma que pot marcar el desenvolupament de moltes eliminatòries: els gols marcat fora de casa ja no tenen valor doble en cas d’empat a gols després d’haver-se jugat els dos partits. Sera interessant comprovar si aquest canvi causarà més pròrrogues i tandes de penals.

El sorteig d’ahir també va decidir que, el Barça o el Madrid s’aparellaran a les semifinals amb el vencedor del pols entre l’Arsenal i el Wolsfburg, aquest darrer protagonista de la gran sorpresa de la fase de grups en deixar el Chelsea, vigent subcampió, fora de combat a la fase de grups. El partit de Londres es farà el 23 de març (21 h) i el de tornada el 31 (18.45 h).

En l’altre part del quadre hi podria haver semifinal francesa però ni el PSG ni l’Olímpic de Lió no ho tindran fàcil. Les parisines es veuran les cares amb el Bayern, un altre os dur de rosegar (dia 22 a Munic, a les 18.45 h; i dia 30 a París, a les 21 h), mentre que les heptacampiones es toparan amb la Juventus (dia 23 a Torí, a les 18.45 h; i el 31 a Lió, a les 21 h).

Kessler va explicar que en els 48 partits de la primera fase hi va haver 158.939 espectadors. Les xifres principals van ser els 36.058 dels tres partits de la Juventus al seu camp, així com els 18.344 que van acudir al Parc dels Prínceps del PSG en la visita del Madrid.