El món de l’esport tremola una vegada més per culpa del coronavirus, i se succeeixen les suspensions de partits i activitats. La marató de partits que hauria d’afrontar el Baxi Manresa -5 en 12 dies- a causa del brot de covid (13 contagiats) està pendent que aquest dimarts es coneguin els resultats de les PCR a les que es va sotmetre dilluns la plantilla. En el pitjor dels escenaris, perillaria la disputa del primer d’aquests compromisos, que està previst per al dimarts vinent, dia 28 de desembre.

Per la seva part, el Centre d’Esports Manresa va anunciar ahir que el partit de la Tercera Divisió de futbol d’aquest dijous, inicialment previst per al 2 de gener, però que els dos equips van acordar avançar per gaudir de més dies de vacances, no s’ha pogut ajornar novament perquè el club riberenc no s’hi ha avingut. «Ha faltat empatia d’un dels grans del futbol català amb la nostra situació», va afirmar Francesc Soria, directiu responsable de l’àrea de comunicació del club blanc-i-vermell, palesant al malestar que sent la junta per aquesta negativa.

L’entitat manresana va viure la setmana passada un brot de covid amb 5 jugadors que van donar positiu. Demà dimecres sortiran de la quarantena i faran el primer i únic entrenament previ al duel contra L’Hospitalet, i «abans i després es faran tests» per confirmar que ja no són portadors del virus. «Suma això al fet que tenim 3 jugadors no vacunats, 3 amb lesions de llarga durada i que encara no han debutat, Toni Sureda, Nil Pradas i Joan Castanyer, que l’Àlex Iglesias pateix una pubàlgia, que al Jordi De Sande l’operen dimarts i que un altre està amb angines», va afegir Soria.

El club tenia previst fer una festa amb els 350 nens del futbol base que ja ha quedat descartada, però el partit (19.30 h) es manté en cartell i l’accés serà gratuït per a espectadors de Manresa i comarca (caldrà ensenyar el DNI). Les entrades valdran 5 euros per als qui vinguin de fora.

Un altre dels clubs capdavanters de la capital bagenca, l’AE Volei Manresa, també s’ha vist afectat pel coronavirus. El partit de la Primera Divisió Estatal masculina que l’equip sènior havia de disputar dissabte amb el CV Barberà es va haver de posposar pel positiu d’un dels integrants de la plantilla. L’entitat ha decidit parar l’activitat i reprendre la preparació la setmana següent, ja que no hi ha competició fins el 15 de gener.

L’Egiba tanca per precaució

L’Escola de Gimnàstica del Bages també ha aturat l’activitat fins el dilluns 27 per «precaució», ja que dos monitors que, segons va confirmar el club, no han estat en contacte amb els gimnastes, han donat positiu. L’Egiba acull cada dia molts nens i nenes, i entre la població escolar hi ha nombrosos positius, motiu pel qual es manté una actitud de prudència.

La Cursa de Sant Silvestre del dia de Sant Esteve, de 10 km i que es pot fer corrent i caminant, es manté dempeus, segons van confirmar ahir des de l’Ajuntament de Manresa, matisant, però, que serà així sempre i quan no s’anuncïin noves restriccions des dels governs català o estatal.