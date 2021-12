Capellades viurà el dia de Nadal la 41a Cursa del Gall Dindi-31è Memorial Jaume Solé Quintana. La prova tindrà un traçat de 4,6 km, amb sortida a les 10.30 h davant del Museu del Molí Paperer, i les inscripcions ja són obertes, de forma gratuïta, a la pàgina web www.aemdekp.com, fins el dia 24 al migdia (el dia 25 ja no se n’admetran). L’organització limita la participació a 400 corredors.

Prèviament, a les 10.15 h, es disputarà la prova de 1.000 metres per a nens i nenes de 6 a 11 anys (pre-benjamins, benjamins i alevins), masculí i femení (de 6 a 11 anys), sobre 1.000 m de recorregut, amb sortida a les 10,15 h. Els premis seran els tradicionals galls dindi i hi haurà obsequis per a les diferents categories.

D’altra banda, si hi ha aigua es faran les proves de la 32a Travessa a la Bassa capelladina (12 h) amb inscripcions presencials.