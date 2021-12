Ferran Torres serà el primer fitxatge d'hivern del Barça. O el segon, si es considera anterior el de Dani Alves, que ha tornat lliure al Camp Nou, fa un mes que entrena amb el grup i va jugar l'amistós davant el Boca Juniors, però que serà inscrit alhora que Ferran Torres: el 3 de gener tan aviat com s'obrin les portes del mercat. Cap dels dos, per tant, podrà estrenar-se en la reobertura de la Lliga el 2 de gener a Mallorca, on Xavi tindrà problemes per confeccionar l'onze inicial.

El Barça ja té tancat l'acord amb Ferran Torres, davanter valencià de 21 anys (Foios, 29 de febrer del 2000), que podria firmar per cinc temporades, segons algunes fonts. Aquest acord també s'estén, a falta de confirmació oficial, amb el Manchester City. El traspàs es tancaria per 55 milions d'euros i 10 en variables. L'operació queda pendent només d'una qüestió: del beneplàcit de la Lliga de Futbol Professional. Pendents del límit salarial El Barça supera en diversos punts el límit de massa salarial permès, el màxim del qual és del 70% dels ingressos previstos per a la temporada. Aquest és el problema més gran de l'entitat, no la liquiditat, recuperada ja amb el crèdit de 595 milions concedit per la financera Goldman Sachs. La LFP exigeix al Barça que redueixi la quota de despeses de la plantilla per tramitar la fitxa de Ferran Torres, que ha tornat a entrenar amb el City després de superar una fractura al peu dret mentre estava en la disciplina de la selecció espanyola a principis d'octubre. Es va lesionar a la semifinal de la Nations League davant Itàlia. «Em sap greu pel City i per Guardiola, m'hi vaig comunicar per demanar perdó», va dir Luis Enrique. Ferran només s'ha mantingut una temporada i mitja al City (de les cinc que va firmar) a les ordres de Pep Guardiola. Va ser fitxat del València en el mercat estiuenc del 2020 per 25 milions més 12 en variables, gairebé al mateix temps que el Barça apostava per Francisco Trincao (23 milions més 8 en què es va valorar Abel Ruiz). El portuguès encara ha durat menys al Camp Nou, ja que va anar al Wolverhampton aquest estiu passat.