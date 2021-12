L’atleta del Club Atlètic Igualada-Petromiralles Roger Súria va aconseguir la victòria en la cursa de la categoria sub-21 de la 41a edició del cros de Vic-Trofeu Pere Casacuberta, disputat enmig d’una temperatura gèlida a la capital osonenca. Aquesta era la cinquena prova puntuable per al Gran Premi Català de Cros de la federació per a les categories sub-16, sub-18 i sub-20, tant en l’apartat masculí, com en el femení.

Súria es va imposar en un recorregut de 6.000 metres amb un registre de 20 minuts i 3 segons. L’esdeveniment també va comptar amb la presència d’altres esportistes igualadins. Carla Biscal va ser cinquena en la categoria sub-19 amb 20.27 sobre 5.050 metres de cursa i Joel Hernández era quinzè en la mateixa categoria i llargada de l’itinerari. Els guanyadors absoluts van ser Miquel Corbera, encara en categoria sub-23, del Montornès i Montse Mas, del Barça.