Més de 400 esportistes seran entre els dies 2 i 4 de gener a Sant Fruitós de Bages per participar en els Campionats de Catalunya de seleccions provincials en tres categories, tant masculina, com femenina. El dia 2 es jugarà la competició en la categoria juvenil, el dia 3, en cadet i tancarà el dia 4 amb l’infantil. Hi haurà un total de 24 formacions i els partits es podran seguir a través de l’OTT de l’esport català esportplus.tv.