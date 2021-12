Tot i no haver pogut concloure la seva participació en la primera fase aquesta setmana per culpa de la covid, el Baxi Manresa ja coneix un dels rivals que tindrà en el seu grup de vuitens de final de la Lliga de Campions. Es tracta del Tofas Bursa turc, que va quedar campió del seu grup en la primera fase per davant de l’Estrasburg i l’Oostende, que disputaran les eliminatòries, i del Kalev estonià, que va quedar eliminat.

En la segona fase, hi torna a haver un grup de quatre equips en què els dos primers passen a quarts de final. Els altres dos rivals sortiran de les eliminatòries que, a partir del 4 de gener, jugaran d’una banda el Nutribullet Treviso italià contra el Lavrio grec i, de l’altra, l’Hereda San Pablo Burgos davant del Darussafaka, també turc. L’avantatge de pista en aquesta ronda, al millor de tres partits, serà per a l’equip mencionat en primer lloc. Zubcic, vell conegut El Tofas té a les seves files un vell conegut de l’afició manresana. Es tracta del croat Tomislav Zubcic, que va formar part del Baxi en el tram final de la temporada 2018-19, amb Joan Peñarroya a la banqueta. Va ser l’any en què l’equip va entrar als play-off. Zubcic és un ala-pivot de 2,11 amb molta facilitat per tirar de tres punts. En la primera fase ha fet unes bones mitjanes de 14,7 punts, 5,2 rebots i un 38% en el llançament des de més enllà dels 6,75 metres. Al Tofas també hi ha el mexicà Pako Cruz, conegut aquí pel seu pas pel Fuenlabrada. Per poder comparar el seu potencial amb algun equip conegut, ara mateix el Tofas és novè de la lliga turca, amb 7 victòries i 6 derrotes. En el mateix campionat, el Pinar Karsiyaka, a qui el Baxi va guanyar els dos partits en la primera fase, és tercer. Per cert, aquest darrer equip va assolir la classificació dimecres després de vèncer a la pista de l’Stal Ostrów per 69-86. Ara depèn del resultat del Baxi-Hapoel de dimarts per saber si és segon o tercer de grup. Els altres dos rivals del Baxi sortiran d’equips que han quedat segons o tercers de grup. El més conegut és el Burgos, a qui els manresans ja van vèncer enguany en partit de lliga (82-90). De la resta d’equips, al Treviso, subcampió europeu del 1993 amb Toni Kukoc, hi ha de conegut el lituà Tomas Dimsa, ex del Gran Canària.