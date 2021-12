La situació epidemiològica que viu el país durant aquests dies està obligant a cancel·lar diverses proves previstes. Dues d’elles s’havien de disputar a Capellades i són molt tradicionals en el calendari esportiu de la vila. Una d’elles és la Cursa del Gall Dindi, que arribava a la 41a edició i que també era 31a edició del memorial Jaume Solé Quintana. Havia de tenir lloc demà dissabte, dia de Nadal i constava d’un prova infantil de 1.000 metres i d’una de sènior de 4.600 metres. A continuació, havia de tenir lloc la Travessa a la Bassa de natació, tot i que els organitzadors també estaven pendents de si hi havia prou aigua per poder tenir lloc. Al final, no els ha fet falta esperar perquè l’han haguda de cancel·lar.