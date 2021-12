Un CE Manresa curt d’entrenament ha trobat a faltar fluïdesa i criteri per crear joc i per vèncer un L’Hospitalet que va actuar tota la segona part amb deu homes, però que va mostrar taules i veterania en elements com Alcover o Verdú. Malgrat això, el punt es pot considerar bo i, tot i que ja és el novè empat en quinze partits, l’equip només ha perdut una vegada.

L’Hospitalet va presentar-se al partit amb tretze jugadors, sent coherent amb la seva idea de no voler jugar el dia 2 de gener, tal com estava previst en principi, ja que molts dels seus homes són professionals i tenien dret a fer festa. L’equip visitant tenia cinc lesionats (Pujol, Torreblanca, Del Chicca, Abdoul, Cristian Alfonso), la baixa per sanció el porter Torreguitart i no van jugar Lobato, Cristian Gómez i Canario, se suposa que per culpa del virus.

El partit es va caracteritzar en els primers vuit minuts per la prudència amb què el van afrontar les dues formacions. El Manresa també va patir casos de covid, havia ajornat el partit de dissabte a Peralada i només acumulava un entrenament. Ahir, a més, tenia la baixa de Pau Darbra. Totes dues formacions volien minimitzar errades, tot i que pressionaven el rival. Excepte dos intents de Putxi i Álex Sánchez de serveis en profunditat, el partit tenia poc ritme. Tot i això, un refús local va propiciar un xut de lluny de Tom Alcover que va obligar Pulido a desviar a córner. El llançament, fet en curt pel mateix home, va acabar novament amb la pilota als seus peus i en una centrada que va rematar a gol Ripoll, que havia guanyat la posició a la defensa i havia superat la sortida de Pulido.

Penal i, després, expulsió

Des d’aquest punt, al Manresa li va costar de reaccionar i només ho va fer a pilota parada amb una falta llançada a fora per Batanero al minut 17. La rèplica va arribar amb una penetració de Ripoll que va servir perquè Verdú rematés massa amunt. L’únic jugador que va mostrar una certa rebel·lió va ser Aleix Díaz, que va provocar un penal indiscutible . Executat per Javi López amb un xut violentíssim va significar l’empat a un.

Dos minuts després va arribar una nova ocasió de l’Hospitalet, amb una centrada de Valls que va rematar subtilment Sarr un pèl desviat. Llavors va arribar la millor ocasió del Manresa en una falta llançada per Batanero a la qual no va arribar Noah per centímetres quan estava sol. Uns segons després es va indicar una falta d’Álex Sánchez sobre Sarr, que es va queixar d’un cop de colze. Seria una acció capital, ja que aquest mateix jugador va respondre el seu suposat agressor amb dues duríssimes entrades que li van suposar una justa expulsió.

A la segona part, l’Hospitalet va resituar l’equip i va posar cinc defenses i un rombe a davant per dificultar la circulació bagenca, un fet que va aconseguir. Perquè tret d’un robatori de Javi López, que va acabar amb rematada de Noah a les mans d’Aliaga, les ocasions locals van ser comptades. A més, al minut 52 Verdú va rematar fregant la base del pal esquerre de la porteria de Pulido.

El partit es va travar, amb aturades de joc, algunes sense motiu i alguna de justificada, com una lesió de Ripoll, que va haver de ser substituït. El Manresa jugava a camp contrari però no podia penetrar en l’entramat visitant. Aquest fet va provocar que el més destacat fos una rematada de Javi López que va sortir massa alta, després d’una deixada de Noah.

La millor ocasió la va tenir l’Hospitalet amb una falta llunyana llançada per Alcover. Pulido va refusar com va poder i Gallego, amb tot a favor, va enviar l’esfèrica a fora amb el porter vençut. Les millors arribades del Manresa les va protagonitzar Marc Martínez, amb dues accions en el minut 80 i el 88 que no van comportar conseqüències. Ja en temps afegit, en el minut 93, una falta llançada per Alcover va ser rematada per Valls i Pulido va evitar el gol. A continuació, un defensa va evitar que un xut de Javí López trobés porta i la rematada posterior de Marc Cuello va rebotar en el seu company Noah, en l’última acció desafortunada.