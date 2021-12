Tretze jugadors del Baxi continuen essent positius de covid si les proves PCR realitzades entre ahir i avui no redueixen la xifra i permeten albirar el final del túnel per poder reprogramar un calendari que, de moment, no para de complicar-se. Si diumenge a la nit es va confirmar que el duel europeu contra el Hapoel previst per avui quedava novament ajornat, ahir l’ACB va cancel·lar el partit del dijous al Nou Congost contra el Monbus Obradoiro i el d’aquest diumenge vinent a la pista d’un Morabanc Andorra que té sis jugadors de baixa pel coronavirus.

El calendari del Baxi és a hores d’ara una incògnita: l’equip s’hauria de retrobar amb la competició el dimarts 4 de gener (21 h) al Palau Blaugrana per jugar contra el Barça el partit pendent des del 19 de desembre. I, si tot va bé, el dissabte 8 (20. 45 h) rebrà el Real Madrid en la cloenda de la primera volta. Però el degoteig de suspensions va fer que l’ACB prengués ahir la decisió d’allargar fins al 30 de gener el termini per completar la primera volta de la lliga. Un aspecte rellevant perquè és la classificació al final de la primera meitat del campionat la que determina els vuit equips que disputaran la Copa del Rei, prevista del 17 al 20 de febrer a Granada.

La mesura vol protegir la integritat de la competició. Per això, si el 30 de gener s’han pogut celebrar tots els partits de la primera volta, els vuit primers tindran bitllet per la ciutat de l’Alhambra (no comptaran les victòries assolides en jornades de la segona volta).

Però podria passar que hi hagués algun partit encara pendent, sobretot tenint en compte que la majoria dels implicats també estan entretinguts amb les respecties competicions europees. Per això, l’ACB va explicar ahir que «si a data del 30 de gener no s’haguessin pogut disputar tots els partits previstos, es prendrà com a criteri principal per a la classificació per la Copa el percentatge entre victòries i derrotes a 30 de gener, computant només els partits de la primera volta».

El Baxi és, a hores d’ara, quart amb 8 victòries i 5 derrotes, superat només per Madrid, Barça i Joventut. Fins l’11 de desembre, dia en el que els homes de Pedro Martínez van jugar -i guanyar- a casa del Gran Canària el seu darrer partit fins al moment, la satisfacció general per la bona marxa de l’equip impregnava l’ànim de la plantilla i l’afició. La lesió de Jou al tendó d’Aquil·les, que el deixa fora de combat la resta del curs, i el covid han enterbolit el paisatge.

La pandèmia, però, no només afecta als manresans. Els partits Barça-Morabanc i UCAM Múrcia-Lenovo Tenerife tambe han quedat ajornats pels brots dels pirinencs i els canaris. En el sentit contrari, l’ACB va designar el 4 de gener com a nova data per al matx entre el Joventut i el Real Madrid. I s’han reajustat els partits Breogán-Joventut, 30 de desembre (20.30 h); Unicaja-Saragossa, 2 de gener (18 h); i Fuenlabrada-Joventut, 2 de gener (20.30 h).

Per al Baxi, l’enrenou té també dimensió europea: la visita del Hapoel corre pressa perquè els israelians, l’Ostrow i el Pinar necessiten saber-ne el resultat per veure quins dos equips van a 16ns. El Baxi fa dies que va fer els deures i, com a primer de grup, passa directament als 8ns de final.