Només 48 hores després de saber-se que el Cadí la Seu ha hagut d’ajornar la seva visita de la setmana que ve a Gernika, ja que les basques han de recuperar un compromís europeu, l’equip urgellenc afrontarà el duel més complex de la lliga, a la pista del gran favorit al títol i el líder de la competició, el Perfumerías Avenida de Salamanca (20.30 hores, Canal FEB TV). Les castellanes afegeixen a la seva qualitat un ambient sovint eixordador al pavelló Würzburg, la qual cosa farà més complicada al feina a un conjunt català que sembla que afrontarà el compromís amb baixes.

El Cadí viatja amb el bitllet per a la Copa de la Reina ja segellat i sense urgències en aquest sentit, més enllà de lluitar per ser cap de sèrie en el torneig que es jugarà a València, però amb la voluntat de, com diu el seu tècnic, Bernat Canut, «continuar competint, de la mateixa manera que hem fet en tots els partits fins ara».

De les paraules de Canut es podria deduir alguna absència, tot i que sembla que es recuperarà Jewel Tunstull, que s’havia fet un esquinç de turmell. El Perfumerías disposa d’una gran plantilla liderada per Kahleah Copper, la més valuosa de la final de la WNBA que va donar el títol a les Chicago Sky fa poques setmanes. També disposa a les seves files de les exjugadores del Cadí Nogaye Lo i Andrea Vilaró.