Les competicions de promoció de la demarcació de Barcelona organitzades per la Federació Catalana de Basquetbol tornaran a escena el proper dissabte, 22 de gener, una setmana més tard del que s’havia previst. La situació pandèmica ha fet aconsellable aquesta decisió en unes competicions en què, a causa de l’edat dels participants, la vacunació encara no és majoritària seguint tota la pauta.

De la mateixa manera, es preveu que els grups d’aquesta fase es confeccionaran seguint el sistema de bombolla que ja es va fer servir durant la temporada passada, en d’altres moments en què la pandèmia feia mal i provocava cancel·lacions d’esdeveniments. Així, la composició pensada com a lliguetes de vuit equips amb anada i tornada tindrà lloc en diferents caps de setmana. La primera serà el 23 i el 30 de gener; la segona, el 13 i el 20 de febrer; la tercera, el 6 i el 13 de març; la quarta, el 27 de març i el 3 d’abril i la cinquena i definitiva, el 25 d’abril i el 9 de maig. Totes elles tindran caps de setmana de descans intercalades perquè, en cas que hi hagués casos o quarantenes, els afectats poguessin estar a punt per al següent cap de setmana de competició.

Canvis en d’altres normatives

De la mateixa manera, la federació també valora congelar l’aplicació de les normatives d’alineació, excepte per al nivell A, a causa de l’alt nombre d’incompliments d’aquesta norma que s’ha observat en la primera fase de la competició.

Pel que fa a la resta de categories, les de no promoció, les competicions i els calendaris es mantenen tal com s’havien elaborat fins ara. D’aquesta manera, les segones fases arrencaran el cap de setmana del 15 i el 16 de gener, sempre que la situació epidemiològica ho permeti. En la primera fase, les competicions van transcórrer amb força normalitat i van ser pocs els enfrontaments que es van haver de suspendre o d’ajornar per culpa de la covid. Ara, amb l’entrada de la variant omicron s’espera que durant les primeres setmanes hi pugui haver més dificultats. Caldrà veure, en aquest sentit, si hi ha canvis en els protocols que s’han seguit fins ara que puguin afectar els jugadors o també els aficionats que assisteixen als partits.