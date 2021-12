Sanitat i les comunitats han pactat tornar a limitar els aforaments en les competicions esportives. A partir d'ara, i fins al 31 de gener, serà d'un 75% en els estadis oberts i d'un 50% en els pavellons tancats, tot i que les autonomies tindran llibertat d'imposar aforaments més estrictes.

La nova mesura afectarà, doncs, a la Lliga de futbol, que es reprèn aquest cap de setmana després del descans de Nadal, i la de bàsquet, que ja ha ajornat diverses trobades previstes per a aquesta setmana, entre els quals els que havia de disputar el Baxi Manresa.

Aquest dimecres fa justament tres mesos que l’evolució favorable de la pandèmia va portar a donar llum verda a l’ocupació al cent per cent dels camps de futbol i dels pavellons de bàsquet al 80%, amb l’aval de 16 comunitats i l’abstenció del País Basc.

En el cas de casa nostra queden afectats els pavellons del Nou Congost (Bàsquet Manresa i Manresa CBF), el Pujolet (Manresa Futbol Sala), el Palau Municipal d’Esports de la Seu (Cadí la Seu de Lliga Femenina de bàsquet), Pavelló de les Comes (Igualada Rigat i Igualada Femení Grupo Guzmán d’hoquei patins), entre molts altres.

Pel que fa a estadis a l’exterior, hi ha el Nou Estadi del Congost, on juga el Centre d’Esports Manresa.

Els confinats han de fer menys quarantena

Aquesta situació es dona el mateix dia en el qual s'ha acordat reduir la quarantena de tots els positius per covid-19 a set dies, en relació amb els deu actuals. Segons han informat fonts sanitàries, els no vacunats que han estat contactes estrets d'un positiu també reduiran l'aïllament fins als set dies, en comparació amb els deu d'ara. La norma ja establia que els vacunats que eren contacte estret no havien de fer quarantena.