Les males notícies no acaben per l'equip blaugrana, al compàs dels contagis. Tres jugadors més han donat positiu de covid-19 al FC Barcelona després de reiniciar els entrenaments. Els nous pacients són Ousmane Dembélé, que dimarts no va acudir a Sant Joan Despí per «malestar general» que convidava a sospitar que hauria caigut per coronavirus. Els altres dos afectats pel virus són Samuel Umtiti i Gavi.

Els tres futbolistes han sigut aïllats als seus domicilis seguint el protocol establert. Tots tres es troben bé, amb símptomes molt lleus, segons ha informat el club. Però, partint de les normes sanitàries, aquest diumenge no podrien jugar contra el Mallorca, de manera que augmentaran el nombre de baixes fins a xifres molt preocupants per a Xavi. Amb Dembélé, Umtiti i Gavi ja són set positius a la plantilla, detectats en només 48 hores. El dia anterior havien caigut Clément Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba i Alejandro Balde.