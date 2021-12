El darrer dia de l’any, com és el cas de demà, té les curses populars com a cita esportiva i lúdica gairebé indispensable. Les proves de Sant Silvestre o les Curses dels Nassos serveixen als competidors per aspirar als últims triomfs, en aquest cas del 2021, i als atletes aficionats per superar-se o simplement per fer esport de manera divertida abans d’atipar-se de nou amb els torrons i les neules.

Però aquest any, per segon de consecutiu, les coses no poden ser normals. Algunes de les proves més habituals a casa nostra han resistit i es mantenen, seguint les mesures de seguretat. S’han posat la mascareta i tiren endavant. D’altres, però, han determinat tornar a fer quarantena i ser prudents a causa del desbocat creixement de casos.

Endavant, amb matisos

Una de les més multitudinàries sol ser la de Berga. A la capital del Berguedà proven de barrejar sempre competitivitat amb alegria i són habituals les imatges dels corredors disfressats de qualsevol cosa. En els anys prepandèmics superava els mil participants, en les diferents curses, gairebé sempre. En aquesta oportunitat, però, no podrà passar de 500 per motius sanitaris.

D’aquesta manera, la cursa principal és la de cinc quilòmetres, a partir de les sis de la tarda, i caldrà portar posada la mascareta en els 100 metres inicials i també quan s’arribi a la meta. Les sortides seran amb separació i de manera esglaonada i no hi haurà podis, els premis s’atorgaran just en arribar al passeig de la Indústria. Es demana a tot el públic que també dugui la mascareta correctament posada. Per a més informació podeu entrar al web del JA Berga, www.jaberga.com

Abans, a les quatre de la tarda hi haurà hagut cinc proves infantils. Els quatre clubs de la ciutat, d’handbol, bàsquet, esquí i futbol, es repartiran per l’itinerari per animar els participants i es donaran premis en metàl·lic als guanyadors i d’especials per a les millors disfresses.

A Puigcerdà també hi haurà curses. A partir de les deu del matí tindrà lloc la prova de cinc quilòmetres amb sortida a la plaça de Santa Maria i arribada al poliesportiu. Es tracta d’una prova solidària, ja que el 10% de totes les inscripcions es destinaran a la Fundació Hospital de Puigcerdà i està oberta a corredors més grans de quinze anys.

En acabat, al poliesportiu, es faran les curses infantils, per a nens d’entre 5 i 14 anys, medalla per als tres primers i una bossa per de l’esportista per a tothom. Finalment, les proves minis per als més xics, fins a quatre anys, amb sortida i arribada al camp de futbol. Més informació sobre l’esdeveniment la podeu trobar al lloc web www.puigcerda.cat/santsilvestre21.

Virtuals i ajornades

També aguanta la cursa de la Seu d’Urgell, però aquesta és virtual. El memorial Marc Peña i Turet, que solia arribar als 2.000 inscrits, s’ha hagut de fer durant aquests dies de manera individual en un recorregut de 3,6 quilòmetres. Hi ha un concurs fotogràfic per Instagram i fins demà es pot recollir la samarreta de la cursa, prèvia inscripció al lloc web santsilvestrelaseu.com, ja que la prova es pretén recuperar més endavant, quan la situació sanitària ho permeti. A més, també es sortejarà una panera i els fons aniran destinats a la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia.

Les proves que no s’han salvat han estat tres que també solen acollir molts participants. El grup Esquerdabocs ja va anunciar fa dies que no tindrà lloc la d’Avinyó, sobre 5 i 10 quilòmetres. A tothom que ja havia abonat la inscripció se li retornaran els diners a través del compte amb el qual es va pagar. A Moià, l’Escola de Trail del Moianès i Nature Training organitzav en una prova popular amb dos recorreguts que també ha estat cancel·lada i tampoc no es farà la de Vilanova del Camí, la principal de l’Anoia, de cinc quilòmetres i una prova infantil de 2,5.