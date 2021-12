L’escalador manresà David Palmada, Pelut, soci del Centre Excursionista Montserrat, ha estat mereixedor del premi Juanjo Garra, en la categoria d’activitats no competitives, atorgat per la comissió d’activitats d’alt nivell i expedicions de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). El motiu és l’activitat realitzada al Gran Pozo MDTE a Ruesga, Cantàbria. Una via de nivell A4 de 436 metres realitzada en estil càpsula.

Aquest estil consisteix en pujar des de la base de la paret fins assolir una alçada determinada i equipant-la amb cordes fixes estàtiques. Un cop assolit aquest punt, s’hi trasllada tot el campament, l’equip de bivac, el material d’escalada i els aliments, i es torna a repetir el procés fins arribar al següent punt del campament, tants cops que sigui necessari. Al pou més profund de l’Estat La fita va tenir lloc a un pou descobert fa quatre anys per espeleòlegs cantàbrics i que és el vertical més profund d’Espanya i un dels deu més grans del planeta, vertical i sense sortints. En espeleologia el més normal és baixar amb la corda fent ràpel i tornar a pujar per ella, però el Pelut va donar un pas més enllà i, un cop al fons del pou, en lloc de pujar amb un jumar, un estri mecànic que serveix per blocar la corda, ho va fer escalant, com si es tractés d’una gran paret. La sensació va ser com escalar el Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes), de 2.519 metres, però per sota terra, fosc, fred, humit i ple de fang. Va dur a terme aquest projecte Black Hole amb Ernesto Belenguer, de la federació extremenya.