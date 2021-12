El partit de la segona jornada de la World Skate Europe Cup que havien de disputar el proper 15 de gener el Joventude Viana i l’Igualada Rigat haa estat ajornat durant tres setmanes per culpa de la situació sanitària actual. D’aquesta manera, l’enfrontament es disputarà al pavelló José Natário de Viana do Castelo, al nord del país, a tocar de Galícia, tal com estava previst, però no serà fins al proper 5 de febrer.

Aquest fet suposa un canvi en l’ordre de partits de la lligueta, que formen tres equips en aquesta primera fase. D’aquesta manera, sempre que ho hi hagi canvis en la situació derivada per la pandèmia, es jugarà primer la jornada inicial de la segona volta, en què l’Igualada Rigat ha de visitar la pista del Valdagno italià. Aquest partit no s’ha mogut i serà el 29 de gener, una setmana abans del trasllat a Portugal. L’Igualada ja va debutar en la competició i va perdre a casa contra els italians per 2-3. En l’altre partit jugat, Valdagno, 6- Joventude Viana, 2.