Davant de la suspensió de la 22a edició de la Sant Silvestre, la regidoria d’Esports de Vilanova del Camí ha anunciat una activitat alternativa que ha denominat «Pla V de Sant Silvestre». Tindrà lloc entre les deu del matí i les vuit del vespre al Parc Fluvial, a Can Titó, no hi cal inscripció, i es pot fer en família o grups petits.

Així, hi haurà dos recorreguts. El més llarg, de 1.500 metres, i el més curt, de 800, amb una volta al pont de fusta. Tots els participants hi podran fer les voltes que vulguin, amb sortides cada quinze minuts. Es pot fer corrent, caminant o practicant la marxa nòrdica. Hi ha una sèrie de combinacions de voltes batejades amb noms d’animals i estarà obert també al migdia, amb música ambient, cronometradors i un taller d’animadors, entre d’altres.