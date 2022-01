El Baxi Manresa va comunicar ahir que vuit dels deu membres de la plantilla i el cos tècnic que encara estaven aïllats per haver donat positiu de covid ja han sortit d’aquesta situació. Per aquest motiu, ja només queden dos casos després de l’última tanda de testos PCR, als quals cal afegir el director esportiu, Xavier Pujol, que també va donar positiu tal com va explicar en l’entrevista publicada divendres a Regió7.

El Baxi ja podrà començar a entrenar-se avui amb una certa normalitat després de l’allau de fins a tretze positius que van alterar el calendari de partits en el tram final del 2021. L’equip jugarà demà passat, dimarts, al Palau Blaugrana contra el Barça en partit pendent de la Lliga ACB; dijous rebrà la visita del Hapoel de Jerusalem en un partit de la Champions suspès dos cops i vital per saber qui disputarà els 16ns (els manresans van passar directament a 8ns com a líders de grup). Diumenge visitarà el Nou Congost el Reial Madrid, en una nova jornada de la competició espanyola. El 13 de gener, el conjunt de Pedro Martínez anirà a Andorra per completar, davant del Morabanc, la primera volta del campionat amb un altre matx pendent. Els bagencs jugaran la Copa del Rei si acaben la meitat inicial de l’ACB entre els 8 primers.