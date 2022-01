Set esports van viure l’estiu de fa dos anys una experiència singular: la celebració simultània en una mateixa seu –Glasgow– dels respectius Campionats d’Europa. L’experiència es reeditarà de l’11 al 21 d’agost a Munic amb els tornejos continentals d’atletisme, ciclisme (en ruta i en pista), escalada, gimnàstica artística, BTT, rem, triatló, piragüisme, tennis taula i vòlei platja.

Entre les grans cites de l’any també cal citar els Mundials d’atletisme en pista coberta, a Belgrad (18-20 març); els Europeus masculí (13-30 gener, a Hongria i Eslovàquia) i femení (4-20 novembre, a Eslovènia, Macedònia del Nord i Montenegro) d’handbol; i el Mundial de bàsquet a Sydney (Austràlia). L’Europeu de futbol sala (19 gener-6 febrer) es jugarà als Països Baixos, el de natació a Roma (11-21 agost) i el de waterpolo a Split (27 agost-10 setembre).

En el món del ciclisme, el Tour (1-24 de juliol) posarà a prova el regnat de Tadej Pogacar, vencedor de les dues últimes edicions. Entre ell, Roglic, Bernal, Carapaz, Alaphilippe, Jakobsen i els polifacètics Van der Poel i Van Aert han de donar espectacle a la ronda gala i les altres grans cites, Volta a Catalunya (21-27 març), Giro (6-29 maig), Vuelta (19 agost-11 setembre), París-Roubaix (17 abril) i els Mundials de ruta, del 18 al 25 d’octubre a Wollongong (Austràlia). Per primer cop es disputarà el Tour femení, amb vuit etapes del 8 al 24 de juliol.

En tennis segurament es viurà un pols de generacions a Austràlia (17-30 agost), Roland Garros (22 maig-5 juny), Wimbledon (27 juny-10 juliol) i el US Open (29 agost-11 setembre), així com a la Copa Davis (24 novembre-4 desembre), que encara no té seu designada. El Godó es jugarà del 16 al 24 d’abril.

Caldrà estar atents al possible retorn de Tiger Woods als camps de golf i a la pugna de Jon Rahm per ser el número 1. Els quatre majors són el Masters d’Augusta (7-10 abril), el PGA Open a Tulsa, Califòrnia (19-22 maig), el US Open, a Brookline, Massachusetts (16-19 juny) i l’Open Britànic, a Saint Andrews, Escòcia (14-17 juliol).

El duel Verstappen-Hamilton ha de marcar el Mundial d’F1, que arrencarà el 20 de març a Bahrain, i l’estat de Marc Márquez centrarà el de MotoGP, que es posarà en marxa el 6 de març a Qatar. Els dos campionats passaran pel Circuit de Barcelona-Catalunya els dies 22 de maig i 5 de juny, respectivament.

Terrassa viurà una gran festa de l’1 al 17 de juliol en ser la seu, juntament amb Amstelveen (Països Baixos), del Campionat del Món femení d’hoquei herba. La Marató de Barcelona se celebrarà el 8 de maig i serà un bon aperitiu d’una temporada en la qual perillarà la barrera de les 2 hores en cites com la marató de Berlín (25 de setembre). El Ral·li Catalunya-Costa Daurada és previst del 20 al 23 d’octubre.

I encara més: Sis Nacions de rugbi a partir del 5 de febrer; Paralímpics d’hivern del 4 al 13 de març; l’Oxford-Cambridge de rem el 3 d’abril i els mundials de piragüisme esprint del 3 al 7 d’agost.