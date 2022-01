El dia de la seva presentació al Camp Nou, després d’haver rebut el caliu de la seva nova afició, no ha acabat com Ferran Torres esperava. El davanter valencià ha donat positiu per coronavirus. Igual que Pedri, que després d’haver pagat en forma de lesions la marató de partits de la temporada passada, esperava poder tenir uns minuts en el partit de Copa d’aquest dimecres contra el Linares.

Pedri y Ferran Torres han dado positivo por Covid-19. Los jugadores se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio. El Club ha informado a las autoridades competentes. pic.twitter.com/SlMe2asfcJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 de enero de 2022 Després d’encadenar 75 partits en 11 mesos el curs passat, el centrecampista canari tan sols n’ha pogut jugar quatre aquesta temporada. No va poder ser alineat per Sergi Barjuan ni tampoc ha pogut estrenar-se encara amb Xavi. Volia arribar per al derbi contra l’Espanyol però va recaure de la lesió que es va fer davant el Bayern a Champions en el Camp Nou. Ara la seva tornada haurà d’esperar, igual que l’estrena de Ferran Torres, que va expressar durant la seva presentació el seu desig de poder debutar amb la samarreta barcelonista a la Supercopa d’Espanya, el dia 12 davant el Madrid. S’haurà de veure si el ‘fair play’ econòmic i la pandèmia ho permeten. 👋 @Pedri @FerranTorres20 @ericgm3

