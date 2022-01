La sacsejada que ha patit el calendari esportiu arran de l’aparició del coronavirus en les nostres vides provocarà que, en aquest estrenat 2022, coincideixin un conjunt inusual de grans competicions, amb el futbol com a principal protagonista (Copa Àfrica i Mundial masculins i Eurocopa femenina) i amb uns Jocs Olímpics –els d’Hivern, a Pequín– tan sols set mesos després dels anteriors (Tòquio). Els campionats del món d’atletisme, natació i gimnàstica i l’Europeu masculí de bàsquet completen un paquet que ens mantindrà moltes hores enganxats a les pantalles.

Un Mundial de futbol hivernal: el 2022 es clourà amb la Copa del Món de Qatar, polèmica per les denúncies de violacions de drets humans a l’emirat, i que es trasllada als mesos freds europeus perquè, com va quedar demostrat fa dos anys als Mundials d’atletisme de Doha, cal evitar les temperatures de l’estiu al golf Pèrsic. La cita qatariana, però, no arribarà fins al final d’un any que comença diumenge amb el partit inaugural de la Copa d’Àfrica entre Burkina Faso i l’amfitriona Camerun. Després, tindrem lligues i els tornejos europeus (amb les finals de la Champions del maig) i, el juliol a Anglaterra, el futbol femení intentarà fer un pas més endavant amb una Eurocopa en què Espanya, amb un bloc majoritari de jugadores del Barça, aspira a grans metes.

Els Jocs Olímpics d’Hivern tampoc no estan exempts de tensions: el boicot diplomàtic encapçalat pels Estats Units de Biden té a hores d’ara més protagonisme que els preparatius per a una cita en la qual la Xina vol donar una bona imatge i esborrar les sospites de negligència –o alguna cosa pitjor– en l’expansió del coronavirus. Poc més de mig any després que la bandera de les cinc anelles deixés d’onejar a l’Estadi Olímpic de Tòquio, Àsia tornarà a ser el centre del món.

I precisament els tres grans esports d’uns Jocs tindran enguany la seva quota de pantalla amb la celebració dels respectius campionats del món. Atletisme, gimnàstica i natació convocaran els millors especialistes del planeta: caldrà constatar quin serà el nivell dels esportistes la temporada següent a una cita olímpica que ja es va celebrar amb un any de retard. El pack de 8 grans tornejos esportius del 2022 el completa l’Europeu de bàsquet, que tindrà quatre seus: Itàlia, Alemanya, Geòrgia i la República Txeca.

La Copa d’Àfrica provoca un terratrèmol cada dos anys: que li diguin al Liverpool de Klopp, que perdrà Salah i Mané en plena lluita per la Premier. Els locals seran un dels rivals a batre juntament amb Algèria, defensora del títol, Egipte i Costa d’Ivori –l’equip de Haller, estrella golejadora de l’Ajax–, que es va quedar fora de l’última fase de classificació per al Mundial de Qatar. Incert pronòstic per a una competició que certifica, un cop més, la inviabilitat del calendari perquè els drets dels clubs són sistemàticament vulnerats.

Més enllà de la tensió política, els Jocs d’Hivern es presenten apassionants. ¿Aconseguirà Yuzuru Hanyu el seu tercer or olímpic consecutiu en patinatge artístic i, a més, executarà per primera vegada la figura fins ara inèdita del quàdruple àxel? ¿Podran els noruecs, eslovens i alemanys aturar el nipó Ryoyu Kobayashi en les proves de salts d’esquí? ¿Qui serà la reina de l’esquí alpí: Shifrrin, Gut-Behrami, Goggia, Vlhova? Aquestes i altres preguntes es resoldran a Pequín i a les àrees de Yanqing i Zhangjiakou.

El principal focus d’interès dels esports de piscina tindrà lloc a l’altra punta del món. Fukuoka acollirà els Mundials de natació, waterpolo, salts i artística amb la incògnita de quantes de les estrelles de Tòquio hi competiran i quantes s’agafaran una temporada més tranquil·la després del llarg periple olímpic precedent. El nord-americà Caeleb Dressel tindrà davant seu el repte d’igualar o millorar els cinc títols dels Jocs. En waterpolo, l’Espanya subcampiona olímpica en el torneig femení intentarà allargar la bona ratxa.

Espanya intentarà fer un salt de qualitat i lluitar pel títol en una Eurocopa que ha de significar un nou pas endavant en la consolidació del futbol femení. El Barça d’Alexia, Aitana, Jenni, León i companyia és la base d’un combinat que voldrà disputar la final de Wembley, però els Països Baixos de Martens, França, Alemanya i l’amfitriona Anglaterra es presenten com uns rivals de molts quirats. Després de l’auge que va assolir en el Mundial de França previ a la pandèmia, el futbol femení ja no té aturador.

Després de l’esclat de grans marques dels Jocs de Tòquio, assolides gràcies a una nova fornada d’atletes d’enorme categoria i a la tecnologia aplicada a les sabatilles, els Mundials que se celebraran al Hayward Field consolidaran l’auge d’un esport que no té una mega-estrella però sí un grapat de grans figures que donen espectacle a la pista. Ara bé, serà una veterana com Elaine Thompson qui regni a Eugene si bat, per fi, la plusmarca impossible de Florence Griffith en els 100 metres. Fa uns quants mesos, s’hi va acostar més que mai.

Ja veurem quantes estrelles de l’NBA hi acudiran, però el primer Eurobasket en cinc anys tindrà la novetat de disputar-se en quatre països diferents. Tota una novetat per a una competició que es va celebrar durant dècades cada dos anys, però que no es disputa des del 2017, quan un jove Doncic, que aleshores encara jugava al Madrid, va liderar Eslovènia en la conquesta del seu primer títol. Espanya, amb la presumible baixa de Ricky, i sense Pau Gasol, intentarà reeditar un or que ha guanyat en 3 de les 5 últimes edicions.

Falten deu mesos perquè comenci la gran cita anual de la gimnàstica, però ja es pot assegurar que el nom que més expectació despertarà serà el de Simone Biles, la gran estrella de la disciplina que a Tòquio va abandonar uns quants dies per un excés de pressió. Els Jocs de París encara queden lluny, però els equips amb aspiracions de classificar-se han de començar a ensenyar les seves credencials. Si Biles està bé, serà interessant veure-la de nou contra les russes, amb Melnikova al capdavant, i les seves joves compatriotes.

El món del futbol viurà una situació insòlita amb la celebració d’un Mundial que partirà la temporada dels clubs: les altes temperatures de Qatar obliguen a jugar el campionat en dates de l’hivern europeu. Les denúncies de vulneració dels drets humans i de blanquejament del règim dictatorial probablement es continuaran sentint durant l’any, però també molt possiblement s’apaguin quan la pilota comenci a rodar. L’última oportunitat de Messi per ser campió en un campionat que es presenta molt obert i sense un favorit clar.