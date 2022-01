El Cadí la Seu va informar ahir de dos casos positius de covid-19 en la seva plantilla després de les proves efectuades entre diumenge i dilluns. El club urgellenc també va notificar que la resta de l'equip, tant de les jugadores com de l'equip tècnic, ha donat negatiu i que aquest dimarts mateix han tornat als entrenaments.

Les dues persones afectades es troben amb simptomatologia lleu als seus domicilis i sota el control dels serveis mèdics del club. La resta de membres de l'equip es tornaran a fer proves dimecres. Si no hi ha nous positius, no hi hauria d'haver problemes per afrontar el partit de lliga de diumenge, a casa, contra l'Estudiantes.

Aquest dimarts, precisament, el Cadí la Seu tenia partit de competició domèstica contra el Gernika, però va haver de ser ajornat pel compromís europeu de les basques, que han caigut derrotades per 69-40 a la pista del Mersin turc en un duel en què han tingut la baixa de l'exjugadora del Cadí Belén Arrojo per covid i en què han estat víctimes de l'infernal i antiesportiu ambient otomà.