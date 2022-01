El Centre d’Esports Manresa ha anunciat aquest dimarts al matí el fitxatge del defensa Salva Torreño Plazas, procedent del Terrassa FC de Segona B. Torreño és un lateral de 30 anys de Cornellà de Llobregat que les dues últimes temporades ha militat a l’equip egarenc. Club que abans d’acabar l’any li va donar la baixa.

En una entrevista publicada pel Diari de Terrassa el 31 de gener passat, el nou jugador del CE Manresa deia que no entenia la decisió tècnica que havia pres el club al qual ha estat fins ara de prescindir d’ell, però que li tocava acatar-la. El lateral havia arribat al Terrassa la temporada passada procedent de l’AE Prat

Salva ha acumulat a l’equip vallesà 2.513 minuts de joc en la temporada i mitja que hi ha passat. Ha disputat 27 partits i ha marcat un gol. En aquest exercici, però, ha disputat només quatre partits, amb un balanç de dues victòries i dos empats. A la primera jornada va sortir al descans davant de l’Osca B i a la segona va jugar els primers 45 minuts al camp del Brea. Després de dues jornades de suplència, va jugar sencers dos partits consecutius: a casa amb el Badalona i al camp de l’Europa. Aquell va ser el seu darrer partit amb la samarreta del Terrassa. Des del 10 d’octubre no ha tornat a jugar. Dimecres de la setmana passada va arribar a un acord amb el Terrassa per desvincular-se d’un club amb el qual acabava contracte el 30 de juny del 2022.

En la mateixa entrevista al Diari de Terrassa, Torreño deia que se n’anava trist del seu últim club, però amb la consciència tranquil·la. «No m’ha quedat massa clar perquè no jugava. Tot plegat ha estat tot força estrany. Entenc que es tracta d’un tema purament esportiu», afirmava. I assegurava que ningú no pot dubtar del seu compromís i creu que ha rendit a bon nivell sempre que se li han donat oportunitats.