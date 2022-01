El CE Manresa ha anunciat aquest dimecres a la tarda el fitxatge del lateral esquerre Víctor Rodríguez. Es tracta d'un jugador de 20 anys i d'1,85 metres que ha de reforçar aquesta zona del camp, particularment castigada per les absències dels titulars i també la d'Àlex Sánchez, lesionat en el darrer partit abans de l'aturada pel Nadal.

Víctor Rodríguez ha jugat aquesta temporada al Sants, on va arribar procedent del Mirandés B després d'estar a un altre filial, el de l'Almeria, on va arribar en edat juvenil procedent del Cornellà. Si no passa res, Víctor Rodríguez ja hauria de poder debutar aquest diumenge, en el partit en què els manresans s'enfrontaran al Sant Andreu.