L’Espanyol es va classificar per als vuitens de final de la Copa del Rei gràcies a l’encert del seu porter, Diego López, en la tanda de penals i el desencerts dels jugadors de la Ponferradina, que en van errar tres de quatre. Durant el partit, semblava que tot començava bé quan Adrià Pedrosa va donar avantatge al conjunt de Vicente Moreno. El partit va tenir moviment i ocasions per les dues bandes, però va ser a dos minuts per al final quan Yuri, el veterà davant de 39 anys dels lleonesos, va provocar un penal que ell mateix va transformar. A la pròrroga no hi va haver gols i Diego López, amb dues aturades, va ser l’heroi de la tanda decisiva.