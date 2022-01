En menys de dos dies, el Barça ha registrat tres positius per coronavirus. Primer van ser Pedri i Ferran Torres. Ara ha sigut el president Joan Laporta qui també s’ha contagiat, segons ha informat el club blaugrana.

El presidente @JoanLaportaFCB ha dado positivo de Covid-19 y no viajará ni a Linares ni a Granada



🔗 https://t.co/nvR9hj3L19 pic.twitter.com/GcSWHVwVAH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 4 de enero de 2022

El dirigent no viatjarà, per tant, ni a Linares, on aquest dimecres debuta l’equip de Xavi a la Copa del Rei, ni tampoc a Granada el pròxim dissabte en el partit de Lliga. Falta saber si podrà ser d'aquí a una setmana a l’Aràbia Saudita per assistir a la semifinal contra el Madrid de la Supercopa d’Espanya.

«Pel fet d’haver estat en contacte directe amb persones que han donat positiu en covid en les últimes hores, aquest matí al president Joan Laporta li han realitzat un test d’antígens que ha donat negatiu», ha informat el club en un comunicat mèdic emès cap a les deu de la nit.

«A la tarda s’ha sotmès a una prova PCR i ha donat positiu», ha confirmat el Barça, ratificant que Laporta queda «confinat com indiquen les autoritats sanitàries». Laporta, segons ha revelat el club, «es troba bé i sense cap símptoma».

Yuste, per precaució, tampoc viatja

Rafael Yuste, el vicepresident esportiu del Barcelona, ha donat negatiu en la prova PCR, tot i que no viatjarà a Linares «per precaució» per evitar qualsevol risc.