Hi ha maneres i maneres de presentar la plantilla d'un equip. El manresà Cesc Vila, speaker del circuit de Barcelona-Catalunya des del 1991, ha volgut repassar de forma enginyosa i divertida el primer equip del Barça per a la temporada 2021-2022.

Davant del Camp Nou, Vila ha gravat un vídeo on aparentment explica el que podria ser una anècdota viscuda entre amics. Si es para atenció, però es pot escoltar com el periodista elabora un joc de paraules on s'inclou els noms dels jugadors que aquest any lluiran la samarreta blaugrana.