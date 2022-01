El Baxi rep aquest migdia (12.30 hores, DAZN, Esport 3 i Ràdio Manresa) el Hapoel Jerusalem en un duel, el final de la primera fase de la Lliga de Campions, que arriba dues setmanes i un dia tard. El brot de covid en els bagencs en va provocar dues cancel·lacions i el partit es disputa en aquesta jornada de Reis al migdia, ja que els hebreus tornen avui a la tarda mateix cap a Israel, on dissabte a la tarda han d’afrontar un partit de lliga contra el Gilboa Galil, l’exconjunt de Joe Thomasson.

És el Hapoel, precisament, qui es juga més en la batalla. El Baxi sap que està classificat com a primer de grup per als vuitens de final. L’equip israelià, en canvi, ha de vèncer per ser segon i tenir avantatge de camp en un play-in a tres partits contra el Prometey ucraïnès. Si cau, el rival serà força més perillós, el Lenovo Tenerife, i amb l’avantatge de pista a favor dels canaris.

Davant d’aquesta situació, i comptant que el Baxi pugui jugar diumenge a Barcelona en partit de lliga, Pedro Martínez haurà de fer descansar dos jugadors per força. Les normes de la FIBA obliguen a inscriure cinc jugadors de quota i un d’ells serà Guillem Jou, ni que no pugui actuar. Per tant, n’hi haurà onze de disponibles i dos hauran de descansar. Caldrà veure si és un bon moment per als que no actuen tant, com els letons Steinbergs i Berzins, o per anar rodant Vaulet o el cos tècnic prefereix no afluixar el ritme amb els titulars perquè agafin ritme.

Intensitat assegurada

Precisament, Marcin Steinbergs declarava ahir que «el partit serà molt dur, ja que ells tenen molt bons jugadors i es juguen la segona posició del grup i buscaran tenir un rival més favorable». L’ala-pivot bàltic va respondre amb un lacònic «no ho sé» quan va ser preguntat sobre si disposarà de més minuts que darrerament.

Sobre els bons jugadors del Hapoel, un dels que tenia, l’exnúmero 1 del draft de l’NBA Anthony Bennett, va trencar el seu contracte diumenge i, per tant, avui no jugarà al Nou Congost.

Per la seva banda, Juampi Vaulet es va mostrar encantat amb la seva tornada i amb l’ambient de dimarts al Nou Congost. «Vaig ser aquí la temporada passada però vam haver de jugar sense públic. L’ambient ens dona una energia extra».

Entretinguts per Twitter

Mentrestant, per passar el dia, hi va haver polèmica a les xarxes per una piulada a Twitter de Walter Tavares, seguida d’una altra de la seva parella, Paula Grimón, queixant-se de la duresa contra ell en el duel de dimarts entre el Baxi i el Madrid. Pedro Martínez, habitualment força actiu a les xarxes, li va respondre que «des de l’estimació que et tinc, tan honest i dur és anar a tots els taps [com sol fer ell] com anar amb tot per ficar-la cap avall [com van fer Bako i Sima, fet que no va agradar al cap-verdià]. Espero que segueixis sent diferencial». Martínez és qui va fer debutar a l’ACB Tavares el 2012, al Gran Canària.