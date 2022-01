El Covisa Manresa va confirmar ahir, a través de les seves xarxes socials, el que ja havia mig avançat el dia abans, l’ajornament del partit que havia de disputar el primer equip, de Segona Divisió B, contra el Futsal Aliança Mataró al pavelló del Pujolet. El duel s’havia de disputar demà dissabte, a partir de les 18.30 hores i era molt interessant ja que el conjunt maresmenc és el que ara mateix lidera el grup 3 de la categoria.

Segons va explicar el Covisa a través de les seves xarxes socials, va demanar la suspensió del partit ja que només podia comptar amb quatre jugadors disponibles. No tots els casos són de covid, sinó que també n’hi ha de lesions esportives, però entre els uns i els altres, la formació que dirigeix Pau Machado no podia reunir el nombre de futbolistes necessaris per afrontar el partit. La federació va respondre ahir de manera positiva a aquest requeriment i encara no s’ha establert un dia alternatiu per jugar el partit. El Manresa FS ja va haver de suspendre dues jornades del seu campus per culpa de l’expansió del virus.