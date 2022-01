El Barça va sumar el seu tercer empat consecutiu a LaLiga Santander com a visitant en igualar (1-1) aquest dissabte al nou estadi Los Cármenes davant el Granada, que va aprofitar l'expulsió de Gavi (m.79) per a marcar a la recta final i enllaçar set jornades sense perdre.

Després d'una primera part de domini blaugrana, però sense ocasions de gol, van deixar lloc a una segona meitat on Luuk de Jong al minut 57 va aprofitar amb un cop de cap per avançar els blaugranes. Però, el Barça s'ha vist superat en el moment que han expulsat a Gavi per doble groga en el 79 i no ha pogut evitar l'empat local amb una diana d'Antonio Puertas en el 89. Finalment, l'equip culé torna a deixar-se dos punts més i s'allunya dels llocs de Champions.