El pilot manresà Ander Mirambell continua optant a classificar-se per als Jocs de Pequín, que serien els quarts de la seva carrera, després de debutar a la Copa del Món d’aquesta temporada amb la 26a posició a Winterberg, a Alemanya. Una intensa nevada al traçat va perjudicar els primers pilots, entre els quals hi havia Mirambell, que sortia el tercer. Finalment, la màniga va ser anul·lada en la seva totalitat i es va decidir que hi hagués una sola baixada.

Aquesta posició, unida als resultats de la Copa Intercontinental, provoca que Mirambell encara no estigui classificat per als Jocs, però manté intactes les possibilitats. Ell mateix va declarar, després de tot, que «estic molt content perquè hem demostrat que som competitius. Ens hem quedat només a tres dècimes del Top-20 i a 1,3 segons del guanyador». Aquest va ser el letó Martins Dukurs, amb un temps de 56.36, davant de l’alemany Axel Jungk i del rus Alexander Tretiakov. El temps de Mirambell va ser de 57.71, el 26è de 29. Els punts serveixen per retallar la distància respecte de dos canadencs i d’altres rivals directes. Divendres vinent es decidiran les places olímpiques a Saint-Moritz.