Els estirabots de Srdjan Djokovic, pare del número 1 del tennis mundial, no ajuden precisament a calmar la tensa situació, que va més enllà de l’esport, entre Sèrbia i Austràlia, després que les autoritats duaneres del país oceànic no autoritzessin l’entrada del tenista a Melbourne per no haver-se vacunat contra la covid.

Aquest divendres era el dia de Nadal per als cristians ortodoxos, la religió del tenista serbi, que va viure la jornada en la soledat de la seva habitació al Park Hotel de Melbourne, un establiment que ara està dedicat a allotjar persones sense els papers en regla i que esperen (o no) ser expulsats d’Austràlia. Per aquesta raó, Srdjan Djokovic va voler enviar un missatge de caire religiós sobre la situació que viu el seu fill després que anteriorment el considerés un «presoner» i cridés la gent a sortir al carrer per defensar l’honor de Sèrbia.

Crítiques sèrbies a Nadal

«Jesús també va tenir problemes, li van fer de tot, però ell continua viu entre nosaltres. Així també intenten crucificar ‘Nole’. Res pot amb ell! !És el cor de Sèrbia i el món lliure!». Així es va pronunciar el pare del jugador davant els manifestants que clamaven per la llibertat del tenista davant el Parlament de Belgrad. «Perquè ens fan això i l’hi fan a ‘Nole’?, va cridar Srdjan Djokovic, i la gent va respondre: «Perquè ens odien».

Curiosament ningú ha qüestionat, tal com va fer Rafa Nadal, per què no s’ha vacunat, alhora que a Sèrbia estan atacant el tenista mallorquí per no haver donat suport al número 1 del tennis mundial i haver defensat la campanya de vacunació.

Els ànims a Sèrbia estan molt exaltats. La retenció de Djokovic a Melbourne s’ha pres com una qüestió d’Estat en un país que no arriba al 50% de la població vacunada.

Karen Andrews, ministra australiana: "El señor Djokovic no está cautivo en Australia, es libre de irse en cualquier momento que desee" pic.twitter.com/CJdj4WG7Ox — El HuffPost (@ElHuffPost) 7 de enero de 2022

Mentrestant, almenys fins dilluns, Djokovic continuarà reclòs a l’hotel de Melbourne. L’equip d’advocats que l’assessora a Austràlia manté l’esperança que el tenista pugui disputar finalment l’Open d’Austràlia, el primer Grand Slam de la temporada, que comença el dia 17 i en què aspira a una desena victòria.

L’estratègia principalment es basa, segons els mitjans locals, a aconseguir ajornar la decisió, a base de recursos, i mentrestant aconseguir que Djokovic disposi d’un permís oficial per poder-se quedar de forma provisional en territori australià. Altrament, dilluns que ve hauria d’abandonar el país.