El jugador malià Ousmane Coulibaly ha tingut un infart durant un partit de la Lliga de Qatar aquest dissabte i ha hagut de ser reanimat al terreny de joc abans de ser traslladat a un hospital per continuar rebent tractament mèdic.

El jugador de l’Al-Wakrah, de 32 anys, va patir una parada cardiorespiratòria durant el partit entre el seu club i l’Al-Rayyan, poc abans d’acabar la primera part. Coulibaly va caure dins la seva porteria i va ser atès d’emergència a la gespa.

El col·lapse de Coulibaly, exjugador del Panathinaikos, recorda la parada cardiorespiratòria patida pel danès Christian Eriksen, que va caure com un sac a terra contra Finlàndia a l’Eurocopa del juny passat i va haver de ser reanimat al camp.

Coulibaly, que va jugar durant molts anys amb la selecció de Mali, no va ser seleccionat per a la Copa d’Àfrica que es disputa aquest mes. A més de Grècia, l’africà també va desenvolupar la seva carrera a França, al Brest i el Guingamp. Va fitxar per l’Al-Wakrah la temporada 2019-20.