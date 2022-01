L’Igualada Rigat va arrencar l’any amb una victòria necessària contra el cuer, un Palafrugell que només es va acostar en el marcador en els darrers minuts, quan tot ja estava decidit. Per la seva banda, el conjunt de Cesc Fernández va treure partit d’una bona primera part, en què l’efectivitat el va dur a un 3-0 de parcial.

Tot es va iniciar amb un penal de Figa que va transformar Cantero. Poc després, una gran passada de Tety Vives la va convertir en gol Marc Carol i, abans del descans, una pèrdua de Ceschin la va aprofitar Marimon per assistir Riba per al 3-0. A la represa, el mateix Riba va anotar el quart, després d’una altra passada a l’espai de Tety Vives, i va establir un 4-0 que deixava les coses molt encara amb molt per jugar.

De tota manera, el Palafrugell va reduir distància amb un gol de Ruiz pel pal curt de Torrents i després amb un penal que va transformar Sergi Canet. Aquest mateix va poder reduir la distància a falta de tres segons, però va enviar un altre llançament de pena màxima massa elevat.