Meritxell Soler ha estat avui una de les protagonistes de la cursa 10K Ibercaja celebrada a València, en fer 8a i primera atleta estatal en la que està considerada una de les proves més prestigioses de la distància en ruta. La fondista de Sant Joan de Vilatorrada, que competeix amb els colors de l'Avinent Manresa, ha entrat a meta amb un temps de 32.34 que la situa 5a en el rànquing espanyol de tots els temps.

La cursa s'ha celebrat pels carrers de València amb 10.000 corredors i un vent notablement fort. En la cursa femenina hi havia atletes del nivell de Norah Jeruto, que ostenta la tercera millor marca mundial de tots els temps en els 3.000 metres obstacles en pista, però que no va acudir als Jocs de Tòquio per un conflicte amb la federació keniana, i la noruega Karoline Bjerkeli Grovdal, que fa encara no un mes es va proclamar campiona continental de cros.

Jeruto ha estat la vencedora amb un temps de 30.35, lluny dels 29.38 amb els quals la burundesa Kalkidan Gezahegne va fer el passat 3 d'octubre el récord mundial de l'especialitat. La keniana també ha quedat a una certa distància de la seva millor marca personal, 29.51, realitzada fa dos anys a València.

En segona posició ha entrat Bjerkeli Grovdal després d'un poderós esprint, només tres segons per darrera de Jeruto: els 30.38 no estan gaire lluny dels 30.21 amb els que Paula Radcliffe ostenta la plusmarca europea des del 2003.

Meritxell Soler ha estat la primera espanyola en finalitzar els deu quilòmetres en vuitena posició i un magnífic temps de 32.34, superant els 33.14 que tenia fins ara com a marca personal. A més, la santjoanenca se situa 5a de la llista espanyola de sempre només per darrera de Trihas Gebre (31.39, 2019), la navarclina Rosa Morató (32.06, 2009), Alessandra Aguilar (32.26, 2007) i Marta Galimany (32.29, 2021).

En la cursa masculina, ha triomfat el kenià Daniel Simiu Ebenyo amb un registre de 26.58 que és marca personal i la setena millor de la història. L'etíop Chimdessa Debele Gudeta (27.10) i el kenià Jacob Krop (27.23) han completat el podi. .

CLASSIFICACIÓ 10K FEMENÍ