El Baxi Manresa pot disposar avui d’una bona oportunitat per assaltar una plaça que, en condicions normals, seria poc menys que inabordable. Els manresans visiten la pista d’un Barça que no juga des del 30 de desembre i que ha passat un brot de covid encara superior al dels bagencs, ja que ha afectat divuit dels seus integrants. De fet, ahir es va saber que recupera per a aquest partit el base Laprovittola i el tècnic, Jasikevicius, després de passar la covid. No passa el mateix, en canvi, amb el pivot Brandon Davies, encara amb la infecció.

A part de les baixes per la malaltia, el conjunt barcelonista també en té unes quantes per lesió. Destaquen les de llarga durada del base Nick Calathes i de l’ala Àlex Abrines, però dies enrere es va confirmar la de l’exjugador dels manresans Pierre Oriola i també Cory Higgins va tornar fa pocs dies després d’una molesta afectació a l’esquena de la qual no està recuperat. Per covid ja era segur ahir que no hi serien avui Sergi Martínez, Dante Exum i els vinculats Caicedo i Bonilla.

Davant d’aquesta situació, els barcelonins no tindran fàcil prendre’ls la revenja contra el Baxi de la final de la Lliga Catalana, que els bagencs van guanyar el setembre al Congost per 81-70. L’equip de Pedro Martínez, al complet tret de la lesió ja coneguda per a tot l’any de Guillem Jou, i amb la necessitat de descartar un element, que és molt probable que sigui Berzins, es plantarà al Palau amb la voluntat de vèncer i de seguir aspirant a la Copa. Una derrota avui el trauria de les vuit primeres posicions, encara amb dues bales (Obradoiro i Andorra) a la recambra.

Centrats en les pròpies virtuts

Amb la dificultat que suposa no saber fins poques hores abans contra quin rival cal jugar, el Baxi ha afrontat durant dos dies i mig el partit davant del Barça després de dues derrotes ajustades a casa, contra el Madrid a la lliga (87-92) i el Hapoel a Europa (85-90). El base Dani Pérez explicava que «ens hem intentat centrar en nosaltres, tot i que també mirem les coses d’un rival com el Barça, amb tantes virtuts. Tenen jugadors amb molts punts en totes les posicions. Potser és dels equips que juga més al pal baix de tota la lliga, amb Mirotic o Davies. No se sol fer gaire i ho treballem. Intentem preparar la defensa per les accions que més repeteixen. Com que no tenim gaires dies no podem treballar gaire i això és bo perquè és el més important».

Per la seva banda, el pivot Yankuba Sima es va mostrar «sorprès, perquè en el primer partit després de la tornada, contra el Madrid, vam competir al màxim i això té mèrit. Ara tenim pocs partits en pocs dies, però ens trobem bé per afrontar-los». Per al basquetbolista gironí «hem d’igualar-los en la intensitat i la duresa. Si no jugues físic contra ells et poden treure de la pista molt ràpidament. Contra equips de tant talent i experiència has d’estar concentrat els quaranta minuts».

El Baxi sap que una victòria avui seria molt decisiva per arribar a la Copa del Rei. També que la setmana que ve, si no hi ha canvis, no hi haurà cap partit entre setmana i el següent serà el primer de la segona volta, d’avui en vuit dies contra el Gran Canària. Segurament seran dies en què els jugadors es podran recuperar millor i sense tantes presses del brot de covid. També s’espera que avui torni Thomasson, reservat dijous contra el Hapoel.